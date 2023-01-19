الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس وزراء ندرلاند في دافوس

دافوس، 19 يناير (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برئيس وزراء مملكة ندرلاند مارك روته في دافوس.

أشاد الجانبان بتطور التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وندرلاند، وأكدا في هذا الصدد أن الشركات الهولندية تشارك بشكل وثيق في تنفيذ مختلف المشاريع في أذربيجان.

وأشاد مارك روتي بمساهمة أذربيجان في ضمان أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي ودورها في إمداد الدول الأوروبية بالغاز، وأعرب عن امتنانه لذلك.

وأشارا خلال المحادثة إلى الأهمية المتزايدة لممر النقل بين الشرق والغرب والممر الأوسط الذي يعد جزءًا منه، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

قدم رئيس الدولة معلومات حول تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وعملية المفاوضات حول معاهدة سلام بين البلدين. وشدد الرئيس الأذربيجاني على أهمية عملية التفاوض التي تتم بدعم من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مضيفا أن بلاده مستعدة لمواصلة المفاوضات في إطار هذه العملية.

سلط الرئيس إلهام علييف الضوء على التطورات الأخيرة على طريق لاتشين - خانكاندي في أذربيجان، وأشار إلى أن أرمينيا تنشر معلومات كاذبة حول ما تزعمه حصارا على الطريق وتحاول إرباك المجتمع الدولي. قال رئيس الدولة إن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لأذربيجان في المناطق التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت، قد تسبب في استياء الشعب الأذربيجاني ومنظمات المجتمع المدني.

قيل ان حرية حركة مرور المدنيين ونقل السلع الإنسانية الضرورية والبضائع للأغراض المدنية على الطريق يتم تنفيذها من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات حفظ السلام الروسية ، وتم التأكيد مرة أخرى على أهمية إبعاد العناصر الإجرامية من تلك المناطق.