جيهون بايراموف: نقل الأسلحة والذخائر عبر طريق لاتشين غير مسموح
AzerTAg.az
٢٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٦]
باكو، 20 يناير (أذرتاج)
تنفذ أذربيجان التزاماتها امام البيان الثلاثي. هذا يعني ان طريق لاتشين مفتوح للأمور الإنسانية.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف للصحفيين.
أضاف الوزير ان نقل الأسلحة والذخائر والالغام وغيرها عبر طريق لاتشين غير مسموح.
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