قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 20 يناير (أذرتاج)

تقع قرية آشاغي رفدنلي لمحافظة فضولي في الضفة اليسرى لنهر آراز والمنطقة السهلية.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل من قبل الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية في 22 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في الحرب الوطني.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.