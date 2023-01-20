  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 20 يناير (أذرتاج)

    تقع قرية آشاغي رفدنلي لمحافظة فضولي في الضفة اليسرى لنهر آراز والمنطقة السهلية.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل من قبل الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 22 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في الحرب الوطني.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية كولّوجه لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    بلدة هاكاري لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٥‎]
    العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٠١]
    مناظر شتوية خلابة وجولات ركوب الحصان تزيد جمال غاباة قاجراش في شمال أذربيجان (صور)
    قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية آشاغي رفدينلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)