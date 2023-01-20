الرئيس إلهام علييف يزور مقابر الشهداء تخليدا للذكرى الـ33 لمأساة 20 يناير

باكو، 20 يناير (أذرتاج) يمر اليوم 33 عاما على مأساة 20 يناير الدموية. زار الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مقابر الشهداء احياء للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير الدموية التي ارتكبتها الإمبراطورية السوفييتية بباكو. وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور امام تمثال "الشعلة الأبدية" في مقابر الشهداء. ثم عزف النشيد الوطني لأذربيجان.

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