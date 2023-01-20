أذربيجان والناتو تبحثان جوانب مهمة للتعاون بينهما

باكو، 20 يناير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف مع الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى خافيير كولومينا.

ناقش الجانبان قضايا الساعة على جدول الأعمال الحالي للتعاون بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي، والقضايا الإقليمية والدولية، والوضع الحالي حول طريق لاتشين.

وأشار وزير الخارجية بيراموف إلى أن الحوار السياسي المستمر بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي يسهم في التعاون في مختلف المجالات. "إن مشاركة أذربيجان كدولة تساهم في السلام والأمن الدوليين في عمليات حفظ السلام التي يقودها الناتو هي تجسيد للأهمية التي يوليها هذا البلد للتعاون في هذا المجال."

قدم الوزير الى خافيير كولومينا معلومات مفصلة عن مسار عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، والخطوات التي اتخذتها أذربيجان نحو دفع أجندة السلام الى الامام، والاستفزازات الارمينية العسكرية - السياسية التي تقوض عملية السلام ، واستمرار تهديد الألغام.

وفي معرض حديثه عن الاستفزازات التي أدت إلى احتجاج ممثلي المجتمع المدني الأذربيجاني حول طريق لاتشين، قال وزير الخارجية إن الاتهامات ب "حصار" مزعوم للسكان الأرمن في أراضي أذربيجان، وحدوث "أزمة إنسانية" لا أساس لها من الصحة. أضاف ان هذه الادعاءات الارمينية تهدف إلى إخفاء حقائق إساءة استخدام أرمينيا لطريق لاتشين - خانكاندي المخصص للأغراض الإنسانية فقط بناء على البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020.

وأكد جيهون بيراموف أنه على الرغم من الخطوات غير البناءة للجانب الأرمني، فإن أذربيجان مستعدة لبدء المفاوضات في فترة قصيرة من الزمن وهي مصممة على دفع أجندة السلام قدما.

وقال الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو إن الزيارات المتبادلة تساهم في تطوير التعاون. وأشاد بمشاركة أذربيجان في عمليات حفظ السلام داخل الناتو، وأكد أن بعثة حفظ السلام الأذربيجانية لعبت دورًا مهمًا في الإخلاء في مطار كابول الدولي. وأشاد خافيير كولومينا بالتعاون بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي في مجالات أخرى، بما في ذلك أمن الطاقة والتعليم. تم التأكيد أن وجود التوترات في المنطقة يدعو للقلق، مع الإشارة الى أهمية مواصلة عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إحلال السلام والأمن.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.