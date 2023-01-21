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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

    أورو EUR 1 1.8352

    دولار أسترالي AUD 1 1.1738

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3281

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0992

    كرون دنماركي DKK 1 0.2467

    لاري جورجي GEL 1 0.639

    روبي هندي INR 1 0.0209

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172

    دولار كندا CAD 1 1.2594

    دينار الكويت KWD 1 5.5667

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.394

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0898

    جنيه مصري EGP 1 0.0573

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

    كرون النرويج NOK 1 0.1711

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3879

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0247

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2946

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2855

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166

    دولار تايوان TWD 1 0.056

    ليرة تركيا TRY 1 0.0904

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0913

    كرون التشيك CZK 1 0.0766

    يوان الصين CNY 1 0.2511

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0965

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5013

    كرون السويد SEK 1 0.1644

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8565

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1376

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.3282

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2065

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

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