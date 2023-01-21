البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 21 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093
أورو EUR 1 1.8352
دولار أسترالي AUD 1 1.1738
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3281
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0992
كرون دنماركي DKK 1 0.2467
لاري جورجي GEL 1 0.639
روبي هندي INR 1 0.0209
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172
دولار كندا CAD 1 1.2594
دينار الكويت KWD 1 5.5667
رينجيت ماليزي MYR 1 0.394
بيسو المكسيك MXN 1 0.0898
جنيه مصري EGP 1 0.0573
لاي مولدوفا MDL 1 0.0893
كرون النرويج NOK 1 0.1711
زلوتي بولندا PLN 1 0.3879
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0247
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2946
دولار سنغافورة SGD 1 1.2855
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166
دولار تايوان TWD 1 0.056
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0913
كرون التشيك CZK 1 0.0766
يوان الصين CNY 1 0.2511
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0965
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5013
كرون السويد SEK 1 0.1644
فرنك سويسرا CHF 1 1.8565
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1376
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.3282
بيسو تشيلي CLP 100 0.2065
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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