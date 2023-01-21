تشاووش أوغلو يجري لقاءات عدة في نيويورك

باكو، 21 يناير (أذرتاج)

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اجتماعات عدة في نيويورك خلال اليوم الأخير من زيارته إلى الولايات المتحدة.

وذكر تشاووش أوغلو في حسابه على تويتر، الجمعة، أنه التقى وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في البيت التركي بنيويورك.

وأضاف أنه بحث مع مارسودي التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في أفغانستان.

كما عقد تشاووش أوغلو اجتماعا آخر مع ممثلي الجالية المسلمة في الولايات المتحدة.

والتقى أيضا ممثلي الجالية السورية في الولايات المتحدة، موضحا بالقول: "التقينا ممثلي الجالية السورية في نيويورك، وجددنا دعمنا للعملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعقب انتهاء لقاءاته توجه تشاووش أوغلو إلى مطار جون كنيدي بنيويورك للعودة إلى تركيا.