الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 21 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 15 حالة حريق و 3 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 3 أشخاص ومنهم قاصر.

وأنقذت 12 ساكنا لمبنى سكني جراء حريق إلى الأماكن الآمنة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.