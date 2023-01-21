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    سياسة


    كونغرس ولاية يوتا الامريكية يتبنى بيانا بشأن أذربيجان

    ٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢١]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج)

    تبنى كونغرس ولاية يوتا بالولايات المتحدة الامريكية بيانا بشأن جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أنباء أذرتاج ان البيان يشير الى ان أذربيجان اول جمهورية ديمقراطية علمانية في العالمين الإسلامي والتركي وأول بلد منح المرأة حق التصويت والترشيح. كذلك يقال في البيان ان أذربيجان تضمن التعايش السلمي واعلى مستوى العلاقات بين الأديان، ومع الإشارة الى وجود علاقات وثيقة بين الولايات المتحدة الامريكية وولاية يوتا وأذربيجان، وترويج الديمقراطية والتنوع الاقتصادي في أذربيجان.

    يجب الذكر ان السفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم التقى مع رئيس مجلس الشيوخ ستيوارت آدامس ورئيس مجلس النواب براد فيلسون والسيناتور مايكل ماكيل. قدمت في اللقاءات معلومات عن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الامريكية وولاية يوتا وأذربيجان، لاسيما عن تطوير العلاقات البرلمانية وكذلك النفوذ المتزايد لأذربيجان في المنطقة، أولويات السياسة الخارجية لاذربيجان وخطواتها الجديدة في مجال الاقتصاد.

    حضر السفير جلسات مجلسي الشيوخ والنواب حيث قدم معلومات عن مأساة 20 يناير ودور هذه المصيبة في تاريخ أذربيجان المعاصر واهميتها.

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    كونغرس ولاية يوتا الامريكية يتبنى بيانا بشأن أذربيجان كونغرس ولاية يوتا الامريكية يتبنى بيانا بشأن أذربيجان