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    اقتصاد


    زيادة الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز 97.3 %

    ٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٣]
    زيادة الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز 97.3 %

    باكو، 21 يناير، (اذرتاج)

    ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز بنسبة 97.3 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021 وبلغ 63 مليارا و999.8 مليون مانات.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان القيمة المضافة في قطاعي النفط والغاز للاقتصاد ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة.

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