نائبة حاكم ولاية يوتا الامريكية تزور أذربيجان

باكو، 21 يناير، (أذرتاج)

التقى السفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم نائبة حاكم ولاية يوتا ديدري هندرسون.

أفادت وكالة أذرتاج انه خلال اللقاء، أطلع السفير خزر إبراهيم السيدة ديدري هندرسون على العلاقات الثنائية لأذربيجان مع الولايات المتحدة الأمريكية وولاية يوتا وكذلك عن التاريخ الغني والتراث الثقافي ومثال التسامح لبلده.

ولفت السفير الانتباه إلى التشابه بين أذربيجان وولاية يوتا مؤكدا أن يوتا كانت أول دولة في الولايات المتحدة، بينما كانت أذربيجان أول دولة في الشرق الإسلامي تمنح المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات.

كما قدم خزر إبراهيم معلومات مفصلة حول الإصلاحات التي تم تنفيذها في أذربيجان والاجراءات المتخذة لتنويع الاقتصاد والبيئة المواتية التي تم إنشاؤها للمستثمرين الأجانب وتحول البلد إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة والمشاريع الواسعة النطاق المنفذة في هذا الاتجاه.

بدورها، أشارت السيدة ديدري هندرسون إلى أن الولاية تعطي أهمية خاصة لتنمية العلاقات مع أذربيجان ومستعدة لتعزيز العلاقات في جميع المجالات وخاصة الاقتصاد والجذب المتبادل للاستثمارات.

وشددت نائبة حاكم الولاية على أن يوتا واحدة من الولايات الرائدة في مجالات الطاقة البديلة والتقنيات العالية والسياحة والزراعة وقالت إن التعاون في هذه المجالات ينطوي على إمكانات كبيرة.

وفي نهاية الاجتماع، دعا السفير نائبة حاكم ولاية يوتا لزيارة أذربيجان. قبلت السيدة ديدري هندرسون الدعوة بكل سرور.