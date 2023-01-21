أذربيجان: 24 إصابة بكورونا في 21 يناير

باكو، 21 يناير، (اذرتاج)

سجلت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و68 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 21 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و638 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و237 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و68 مريضا منهم ويستمر علاج 333 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1068 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و469 ألف و502 فحص.