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    انخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز 9.8 %

    ٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    انخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز 9.8 %

    باكو، 21 يناير، (أذرتاج)

    بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان 5 مليارات و400.4 مليون مانات خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز انخفض بنسبة 9.8 في المائة.

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