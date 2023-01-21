انخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز 9.8 %

باكو، 21 يناير، (أذرتاج) بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان 5 مليارات و400.4 مليون مانات خلال العام الماضي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز انخفض بنسبة 9.8 في المائة.

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