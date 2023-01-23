إدانات عربية وإسلامية متواصلة احتجاجا على حرق المصحف

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

تواصلت الإدانات العربية والإسلامية، الأحد، رفضا لسماح السويد لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه.

وأدانت تركيا بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وقالت الخارجية التركية في بيان: "هذا العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه معاداة الإسلام وتيارات العنصرية والتمييز في أوروبا".

كما ألغت تركيا زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل لوزير الدفاع السويدي إلى العاصمة أنقرة بناء على دعوة من نظيره التركي خلوصي أكار، بسبب مظاهرة مصرّح بها مناهضة لتركيا في ستوكهولم، حسبما أفادت وكالة الاناضول.

وتعقيبا على ردود الأفعال العربية والإسلامية الواسعة، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، في تغريدة بتويتر، السبت، إن "الاستفزازات المعادية للإسلام مروّعة".

وأكد أن "السويد تتمتع بحرية تعبير كبيرة لكن هذا لا يعني أن الحكومة السويدية أو أنا نفسي نؤيد الآراء المعبر عنها".

الى جانب تركيا، أدانت البلدان الإسلامية الأخرى تلك الواقعة، في بيانات رسمية منفصلة.

كما أدانت منظمات وهيئات وحركات وشخصية عربية وإسلامية، سماح السويد بحرق نسخة من القرآن، في بيانات منفصلة.

ووصفت منظمة التعاون الإسلامي، الواقعة، بأنها "عمل دنئ"، داعية لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي جريمة الكراهية".

واعتبرها مجلس التعاون الخليجي، بأنها "تأجيج لمشاعر المسلمين واستفزازهم"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمُّل المسؤوليات لوقف هذه الأعمال المرفوضة".

وشددت الجامعة العربية، على أن الحادثة "يجب أن تكون محل إدانة من الجميع بالذات في ‎السويد"، فيما طالب البرلمان العربي بـ"سن قوانين وتشريعات دولية تجرم الإساءة للمقدسات الدينية".

من جانبه، أكد الأزهر الشريف أن "ذلك المشهد المتكرر للحرق يدل على تواطؤ السلطات السويدية مع هؤلاء المجرمين"، مطالبا حكماء العالم بالوقوف في "وجه محاولات العبث بالمقدَّسات الدينية".

ودعت هيئة كبار العلماء بالسعودية، "العالم أجمع إلى سنّ الأنظمة والتشريعات التي توقف هذه التصرفات المقيتة".

ووصفت رابطة العالم الإسلامي، الحادثة بأنها "عمل عبثي واستفزازي مشين"، محذرة من "خطورة تلك الممارسات".