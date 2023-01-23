الخارجية: ندين العمل المشين ضد "المصحف" في ستوكهولم

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

أدانت وزارة خارجية أذربيجان العمل الدنيء ضد نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الخارجية كتبت في تغريدة لها في تويتر ان الأعمال المعادية للإسلام جريمة كراهية سافرة وليست تجسيدا لحرية التعبير. كما ورد في التغريدة: "نناشد حكومة السويد اتخاذ اللازم لجلب مرتكبي جريمة الكراهية هذه الى المحاكمة."

يجب الذكر ان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، أحرق السبت، نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه.