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    قرية نجافلار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 23 يناير (أذرتاج)

    تقع قرية نجافلار لمحافظة زنكيلان في السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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