البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 23 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093
أورو EUR 1 1.8522
دولار أسترالي AUD 1 1.1871
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3265
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995
كرون دنماركي DKK 1 0.249
لاري جورجي GEL 1 0.6408
روبي هندي INR 1 0.021
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171
دولار كندا CAD 1 1.2711
دينار الكويت KWD 1 5.5685
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3967
بيسو المكسيك MXN 1 0.0901
جنيه مصري EGP 1 0.057
لاي مولدوفا MDL 1 0.0897
كرون النرويج NOK 1 0.1729
زلوتي بولندا PLN 1 0.3932
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0248
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.292
دولار سنغافورة SGD 1 1.2911
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659
دولار تايوان TWD 1 0.056
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1012
كرون التشيك CZK 1 0.0775
يوان الصين CNY 1 0.2503
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1124
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5005
كرون السويد SEK 1 0.1658
فرنك سويسرا CHF 1 1.8523
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.3115
بيسو تشيلي CLP 100 0.2084
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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