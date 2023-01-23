البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 23 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

أورو EUR 1 1.8522

دولار أسترالي AUD 1 1.1871

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3265

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995

كرون دنماركي DKK 1 0.249

لاري جورجي GEL 1 0.6408

روبي هندي INR 1 0.021

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

دولار كندا CAD 1 1.2711

دينار الكويت KWD 1 5.5685

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3967

بيسو المكسيك MXN 1 0.0901

جنيه مصري EGP 1 0.057

لاي مولدوفا MDL 1 0.0897

كرون النرويج NOK 1 0.1729

زلوتي بولندا PLN 1 0.3932

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0248

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.292

دولار سنغافورة SGD 1 1.2911

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659

دولار تايوان TWD 1 0.056

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1012

كرون التشيك CZK 1 0.0775

يوان الصين CNY 1 0.2503

جنيه إنكلترا GBP 1 2.1124

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5005

كرون السويد SEK 1 0.1658

فرنك سويسرا CHF 1 1.8523

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.3115

بيسو تشيلي CLP 100 0.2084

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004