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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

    أورو EUR 1 1.8522

    دولار أسترالي AUD 1 1.1871

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3265

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995

    كرون دنماركي DKK 1 0.249

    لاري جورجي GEL 1 0.6408

    روبي هندي INR 1 0.021

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

    دولار كندا CAD 1 1.2711

    دينار الكويت KWD 1 5.5685

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3967

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0901

    جنيه مصري EGP 1 0.057

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0897

    كرون النرويج NOK 1 0.1729

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3932

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0248

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.292

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2911

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659

    دولار تايوان TWD 1 0.056

    ليرة تركيا TRY 1 0.0904

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1012

    كرون التشيك CZK 1 0.0775

    يوان الصين CNY 1 0.2503

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1124

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5005

    كرون السويد SEK 1 0.1658

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8523

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.3115

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2084

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

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