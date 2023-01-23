أذربيجان: 29 إصابة بكورونا في 22 يناير

باكو، 23 يناير، (اذرتاج)

سجلت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 77 مصابا بالفيروس خلال 22 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و667 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و314 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و68 مريضا منهم ويستمر علاج 285 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2129 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و471 ألف و631 فحص.