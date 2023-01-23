أذربيجان: تطعيم 445 جرعة من لقاح كورونا في 22 يناير

باكو، 23 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 445 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 271 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و54 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 91 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و29 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و939 ألف و902 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و401 ألف و105 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و635 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و397 ألف و71 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و91 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.