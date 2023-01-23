ما الذي يجذب السياح العرب الى أذربيجان؟

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

في السنوات الأخيرة، يشهد قطاع السياحة في أذربيجان فترة ازدهار بفضل السياح العرب. تفيض الأماكن السياحية في محافظات قوبا وقوصار وخاجماز وشاكي وقاخ وزاقاتالا وأوغوز وغاباله وإسماعيلي ولانكران وكنجه والى جانب العاصمة باكو بالسياح من الدول العربية.

تتمتع أذربيجان الواقعة في ملتقى الشرق والغرب والمطلة على بحر الخزر بالشواطئ الجميلة وبالإضافة إليها، مناطق الجذب الطبيعية الأخرى، مثل المنتجعات الجبلية والغابات وتشتهر بالموارد الطبيعية الغنية والطبيعة الرائعة والمناخ المتنوع والتاريخ والثقافة القديم والتراث المادي والثقافي والمطبخ اللذيذ.

الأسعار في البلد معقولة وطقسها وطبيعتها جيدان مقارنة بالدول العربية. فإن نظافة مرافق الخدمة وجودة الأطعمة الحلال وعالية الجودة وكرم الضيافة لدى السكان في أذربيجان هي من بين الأسباب التي تجذب السياح العرب إلى البلد.

كما ازداد اهتمام السياح العرب بالسياحة الصحية في أذربيجان، لكن قبل بضع سنوات جاءوا بشكل أساسي لأغراض الصيد. تعتبر سياحة الصيد من المؤشرات الرئيسية للإمكانات السياحية في أي دولة. يأتون إلى أذربيجان لأغراض الصيد.

يزور حاليا البلد بشكل رئيسي السياح من الدول العربية لإجراء عمليات التجميل وطب الأسنان. وخاصة، أصبحت أذربيجان وجهة جذابة للسياح الأجانب وأن خدمات طب الأسنان ذات جودة أفضل وفعالة من حيث التكلفة فيها.

وكان السائحون مهتمين بأماكن الاستشفاء والمنتجعات والمصحات. في هذا الصدد، يُعرف نفطآلان وماسالي كمنطقة متخصصة في هذا المجال.

أذربيجان بلد يتمتع ببنية تحتية سياحية مستقرة ومضيافة في المنطقة وفي العالم أيضا.

كذلك تصبح الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، خاصة شوشا وكلبجار ولاتشين الغنية بالغابات وعيون الماء العلاجي وجهات للجذب السياحي. تعد الحكومة قوانين وقواعد خاصة لتحويل هذه المناطق الى المناطق السياحية أيضا. يمكن السياح الاستمتاع بالأماكن والمعالم التالية وهي الحدائق العامة،

أماكن لممارسة الرياضة، الشواطئ، المنتجعات الشاطئية، المتاحف والمعارض وأماكن الأنشطة الترفيهية للأطفال والمطاعم الفاخرة في كورنش باكو، وكذلك أماكن الترفيه في غابالا وقوبا شمال أذربيجان.

كما تمتلك أذربيجان إمكانيات السياحة الشتوية، خاصة في مناطق شمال أذربيجان. في منتجع شاهداغ الشتوي إمكانيات للأنشطة الترفيهية للأطفال أيضا.