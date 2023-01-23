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    ألمانيا لن تتدخل إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2

    ٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٣]
    ألمانيا لن تتدخل إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2

    باكو، 23 يناير (أذرتاج)

    أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين لن تتدخل إذا قامت وارسو بتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع.

    وقالت بيربوك، خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، ردا على سؤال عما سيحدث إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" دون موافقة ألمانية: "حاليا هذا السؤال لم يتم طرحه، ولكن إذا سئلنا، فلن نقف كعقبة".

    وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا تعمل بالتنسيق مع حلفائها بشأن توريد الدبابات القتالية لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة تاس.

    وسابقا، أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن ضغط الشركاء في الناتو والضغط الشعبي سيجبر السلطات الألمانية على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد".

    وتعول بولندا على موافقة ألمانيا لإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

    هذا وقد قررت بولندا تسليم ما يصل إلى 14 دبابة من هذا الطراز إلى كييف، وتسعى وارسو جاهدة لإنشاء تحالف دولي يسلم الأسلحة الحديثة الثقيلة إلى أوكرانيا.

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