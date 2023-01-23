أذربيجان رابعة بين شركاء جورجيا التجاريين الأجانب
AzerTAg.az
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
تبليسي، 23 يناير، (اذرتاج)
أذربيجان رابعة بين شركاء جورجيا التجاريين الأجانب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن حجم التبادل التجاري الجورجي خلال العام السابق كان 19042.9 مليون دولار.
تحتل تركيا وروسيا والصين وأذربيجان الأماكن الرئيسية من بين شركاء التجارة الخارجية للبلاد.
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