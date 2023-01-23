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    توران طاووس يتعاقد مع مهاجم ألباني

    ٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥‎٥‎]
    توران طاووس يتعاقد مع مهاجم ألباني

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    تعاقد نادي توران طاووس لكرة القدم مع لاعب ألباني.

    قال النادي في بيان إن القيادة وافقت مع انتقال المهاجم الألباني بيلايدي بوسي 25 عامًا من نادي إسكندر بك بعقد مدته 6 أشهر زائد سنة واحدة في حال إرضاء مشواره في النادي مدة نصف السنة طاقم التدريب.

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