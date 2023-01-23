وفد مجلس الدوما الروسي يصل إيران في زيارة رسمية

موسكو، 23 يناير، (اذرتاج) بدأت زيارة وفد مجلس الدوما الروسي إلى إيران. أفادت وكالة اذرتاج ان وفد مجلس "الدوما" الروسي وصل إلى طهران في زيارة رسمية برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين. وضم الوفد نائب رئيس مجلس "الدوما" سيرغي نيفيروف وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي ومسؤولون آخرون. من المتوقع أن تتم مناقشة قضايا الطاقة والنقل والتعاون في مجالات الزراعة والتعاون في بحر قزوين وقضايا الأمن الإقليمي.

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