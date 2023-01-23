زيرا الباكوي يفسخ العقد مع المدافع الصربي
AzerTAg.az
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٤]
باكو، 23 يناير، أذرتاج
فسخ نادي زيرا الباكوي لكرة القدم العقد مع مدافعه الصربي نيمانيا أنديلكوفيتش.
قال النادي في بيان إن القيادة وجهت بفسخ عقد المدافع الصربي انديلكوفيتش البالغ 25 عامًا من العمر عن التراضي.
ورفعت القيادة الشكر للاعب على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.
يذكر أن المدافع الصربي انديلكوفيج كان يرتدي قميص زيرا منذ يناير عام 2021م.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥٥]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٠]
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٣]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٨]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٢]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥١]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٠٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٣]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٣]
٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٢]
٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٥]
٢٠.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٤٩]
١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٩]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٨]
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٠٢]
٢١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
٢١.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك