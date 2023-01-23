زيرا الباكوي يفسخ العقد مع المدافع الصربي

باكو، 23 يناير، أذرتاج

فسخ نادي زيرا الباكوي لكرة القدم العقد مع مدافعه الصربي نيمانيا أنديلكوفيتش.

قال النادي في بيان إن القيادة وجهت بفسخ عقد المدافع الصربي انديلكوفيتش البالغ 25 عامًا من العمر عن التراضي.

ورفعت القيادة الشكر للاعب على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

يذكر أن المدافع الصربي انديلكوفيج كان يرتدي قميص زيرا منذ يناير عام 2021م.