رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي مدير عام حرس الحدود لوزارة الداخلية السعودية

باكو، 23 يناير، (أذرتاج)

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف مع محمد بن عبد الله حمدان الشهري مدير عام حرس الحدود لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في 23 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الجانبين أكدا خلال الاجتماع أن العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية تتطور بنجاح في جميع المجالات. واشارا الى أهمية الاجتماع السابع للجنة المشتركة (عقد في باكو في نهاية العام الماضي) للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والشباب بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة العربية السعودية والى أهمية منتدى الاستثمار الاذربيجاني السعودي.

وقُدمت معلومات مفصلة عن الإصلاحات والإنجازات التي تحققت في اتجاه تعزيز أمن الحدود في أذربيجان.

كما نوقشت آفاق تطوير التعاون بين الأجهزة الحدودية الأذربيجانية والسعودية.

شارك في الاجتماع إلتشين قولويف رئيس حرس الحدود الأذربيجانية.