سفير تركيا يتفقد المبنى الجديد لمنظمة أهالي أذربيجان الغربية

باكو، 23 يناير، أذرتاج

تفقد سفير تركيا في أذربيجان جاهد باغجي مع الوفد المرافق له الظروف المهيأة لدى المبنى الجديد لمنظمة أهالي أذربيجان الغربية.

واجتمع السفير التركي باغجي مع رئيس مجلس إدارة المنظمة عزيز علي اكبرلي ورؤساء الأقسام الإدارية للمنظمة وقدمت إلى الدبلوماسي التركي معلومات مفصلة حول نظام المنظمة وهيكلها وفعالياتها.

وأعرب علي اكبرلي عن الارتياح من كون سفير تركيا أول ممثل للدولة الأجنبية زار المنظمة متحدثا للسفير التركي باغجي عن تاريخ طرد الأذربيجانيين من ديارهم ومسقط رؤوسهم 4 مرات خلال القرن السابق وهي فترات 1905-1906 و1918-1920 و1948-1953 و1988-1991 من المنطقة الجغرافية التي تسمى في الوقت الحاضر بـ "أرمينيا" وعن الجرائم الحربية والبشرية الفظيعة والبشعة التي ارتكبت بحق الأذربيجانيين المطرودين خلال تلك الأحداث.

واستلفت اهتمام السفير التركي إلى أن حكومة أرمينيا تمتنع من اتخاذ أي تدبير يرمي إلى استعادة حقوق الأذربيجانيين المطرودين من بلادها وفي الوقت ذاته تحرمهم من الحق في الإقامة والعيش في وطنهم.

وقيل إنه من الواجب وجود دعم من المجتمع الدولي من اجل ضمان حقوق الأذربيجانيين المطرودين من ديارهم المعترف بها ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وابلغ السفير باغجي أن تركيا تواصل دوما وقوفها إلى جانب أذربيجان الشقيقة التي ارتقت بالعلاقات بينهما الى مستوى التحالف ببيان شوشا.