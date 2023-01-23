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    سياسة


    سفير تركيا: شعب أذربيجان اعتبر الجنود العثمانيين إخوة له

    ٢٣.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٢]
    سفير تركيا: شعب أذربيجان اعتبر الجنود العثمانيين إخوة له

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    قال سفير تركيا الدكتور جاهد باغجي في لقاء منعقد لدى منظمة سكان أذربيجان الغربية إن العلاقات بين تركيا وأذربيجان لا يمكن تحديد تأريخها حيث كانت الدولتان تناضلان دوما كتفا لكتف وتتبادلان الدعم بعضهما بعضا.

    واكد السفير باغجي أن جنود جيش القوقاز الإسلامي قاتلوا في كويتشه وباكو وشاماخي ودفن أبناء شعب أذربيجان جثامينهم في أرضهم لأنهم اعتبروهم إخوة لأنفسهم.

    يذكر أن مصطلح "أذربيجان الغربية" يعبر عن أراضي أذربيجان التاريخية التي أنشئت عليها دولة أرمينيا الحالية مطلع القرن الـ20 وبعد ذلك أخذت أرمينيا في طرد سكانها الأصليين الأذربيجانيين الأتراك من ديارهم حيث وقع آخر عملية طردهم الجماعي عام 1988م قبل اندلاع نزاع قراباغ. إن السكان الأصليين لأراضي أذربيجان الغربية يواصلون نضالهم القانوني من اجل العودة إلى ديارهم واسترداد حقوقهم المسلوبة.

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