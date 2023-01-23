رئيس منظمة أهالي أذربيجان الغربية: تركيا كانت تدعم أذربيجان دوما في النضال من اجل أراضيها التاريخية

باكو، 23 يناير، أذرتاج

قال رئيس منظمة سكان أذربيجان الغربية نائب المجلس الوطني الدكتور عزيز علي اكبرلي في لقاء منعقد مع سفير تركيا في أذربيجان الدكتور جاهد باغجي إن تركيا كانت تدعم أذربيجان دعما معنويا دوما في النضال من اجل أراضيها التاريخية وكانت تركيا هي التي واقفة إلى جانبنا عندما كان القوميون الأرمن يرتكبون الجرائم على أراضي أذربيجان في القرن السابق.

وأضاف علي اكبرلي أن دعم تركيا في حرب الـ44 يومًا الوطنية معلوم لدى الجميع.

يذكر أن مصطلح "أذربيجان الغربية" يعبر عن أراضي أذربيجان التاريخية التي أنشئت عليها دولة أرمينيا الحالية مطلع القرن الـ20 وبعد ذلك أخذت أرمينيا في طرد سكانها الأصليين الأذربيجانيين الأتراك من ديارهم حيث وقع آخر عملية طردهم الجماعي عام 1988م قبل اندلاع نزاع قراباغ. إن السكان الأصليين لأراضي أذربيجان الغربية يواصلون نضالهم القانوني من اجل العودة إلى ديارهم واسترداد حقوقهم المسلوبة.