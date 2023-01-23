هذه هي البلدان التي أرسلت أذربيجان اليها منتجات "صنع في أذربيجان"

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

حصلت 30 مؤسسة كبيرة (حجم استثماراتها اكثر من 246 مليون مانات) على حق الإقامة في المناطق الصناعية في فترة نشاط وكالة تطوير المناطق الاقتصادية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس هيأة إدارة الوكالة إلشاد نورييف.

يتوقع انشاء أكثر من 2800 فرصة عمل جديدة في المشاريع التي ستنفذها هذه المؤسسات المقامة. انتجت المؤسسات القائمة في المناطق الصناعية منتجات بقدر حوالي 5.2 مليارات منات، تم تصدير 1.9 مليار منها، تحت علامة تجارية "صنع في أذربيجان" الى الولايات المتحدة الامريكية وكندا والامارات العربية المتحدة والصين وروسيا والتشيك وانجلترا وإسرائيل واسبانيا والنمسا وغيرها من البلدان.