مناظر شتوية لقوبا – شلالات مجمدة (فيديو، صور)

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

خلقت شلالتا "آفورجا" و"سواتان" المجمدتان في محافظة قوبا شمال أذربيجان مناظر طبيعية خلابة.

أفادت أذرتاج ان شلال آفورجا يقع في جنوب المحافظة وينحدر من ارتفاع يصل الى 75 متر.

وتقع قرية آفورجا على بعد 36 كم من مركز المحافظة في ارتفاع يصل الى 1200 متر من مستوى سطح البحر. للوصول الى مكان الشلال يجب المشي على الاقدام 200 متر وسط الغابة.

الى جانب خيناليق وقاجراش، فيحتل شلال آفورجا المراتب الأولى من حيث الجذب السياحي.

اما شلال "سواتان" فيقع في ارض قرية كونخيرت لمحافظة قوبا. ينحدر الشلال من ارتفاع نحو 30 متر ويقع قرب الطريق بين قوبا وقوناقكند وعلى بعد 35 كيلومتر من مركز المحافظة.

تقدم أذرتاج مناظر جديدة من شلالي آفورجا وسواتان.

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