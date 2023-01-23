بمشاركة الإيسيسكو.. انطلاق مؤتمر ومعرض مدينة السلام الدولي لعام 2023 في إسبانيا

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مؤتمر ومعرض مدينة السلام الدولي لعام 2023، بمدينة سلامانكا الإسبانية، واللذان تنظمهما مؤسسة "مدينة السلام العالمية"، من أجل تعزيز أهمية بناء مدن ذكية ومرنة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات.

مثل الإيسيسكو في افتتاح المؤتمر، اليوم الإثنين (23 يناير 2023)، الدكتور محمد شريف، مستشار في قطاع العلوم والتقنية بالمنظمة، حيث أبرز ضرورة تكاتف الجهود ما بين المنظمات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مجال تطوير المدن الذكية، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وابتكار حلول جديدة لحماية البيئة.

واستعرض ممثل الإيسيسكو جهود المنظمة في تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، عبر برامج ومشاريع عملية تستشرف المستقبل في مجال المدن الذكية.

وتشارك منظمة الإيسيسكو في معرض مدينة السلام الدولي، الذي يستمر على مدى خمسة أيام، بجناح خاص يضم عددا من إصدارات المنظمة الورقية والإلكترونية، للتعريف برؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهم البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، خصوصا في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، وحماية البيئة، والمساهمة في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بدولها الأعضاء.