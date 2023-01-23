أذربيجان: لا تطعيم لقاح كورونا في 23 يناير

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن لم يتم تطعيم لقاح ضد كورونا في أذربيجان في 23 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و939 ألف و902 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و401 ألف و105 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و635 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و397 ألف و71 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و91 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.