الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة
AzerTAg.az
٢٣.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٢٨]
باكو، 23 يناير (أذرتاج)
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بمكتبه اليوم 23 يناير 2023، السفير شاهين عبد اللاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية والممثل الدائم لجمهورية أذربيجان لدى منظمة التعاون الإسلامي .
ثمن الجانبيان مستوى التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية أذربيجان وآفاقه. وتبادلا وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.
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