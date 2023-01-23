أذربيجان: 12 حالة إصابة بكورونا في 23 يناير

باكو، 23 يناير (أذرتاج)

سجلت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى مصابيْن بالفيروس خلال 23 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و679 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و316 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و68 مريضا منهم ويستمر علاج 295 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 896 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و472 ألف و527 فحص.