غوتيريش يدين حرق القرآن في ستوكهولم - مكتب الأمين العام للأمم المتحدة

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، حرق القرآن في ستوكهولم أمام السفارة التركية، بحسب ما أعلن الممثل الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في إحاطة إعلامية، حسبما أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية.

وقال دوجاريك: "إن الأمين العام للأمم المتحدة يؤيد تماما بيان رئيس "تحالف الحضارات" ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي أدان حرق القرآن الكريم. هذا رمز آخر للكراهية المتزايدة التي رأيناها ضد العديد من الأديان، الإسلام واليهودية وغيرها، لا بد من إدانة مثل هذه الأعمال، وهذا ما نقوم به."

وفي وقت سابق من أمس السبت، أحرق زعيم حزب "هارد لاين" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، كما وجه انتقادات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرض صورة كاريكاتورية للنبي محمد، بحسب ما نقل مراس وكالة "تاس".

وأسس بالودان حزب "هارد لاين" اليميني المتطرف الدنماركي في عام 2017، الذي يطالب بحظر الإسلام وترحيل جميع "طالبي اللجوء غير الغربيين"، كما شارك السياسي الدنماركي مقاطع فيديو معادية للإسلام على موقع "يوتيوب"، وقام بحرق نسخة من القرآن الكريم، واصفا ذلك بأنه "تكريم لحرية التعبير".