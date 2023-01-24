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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 24 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092

    أورو EUR 1 1.849

    دولار أسترالي AUD 1 1.1955

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3272

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0988

    كرون دنماركي DKK 1 0.2486

    لاري جورجي GEL 1 0.6426

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

    دولار كندا CAD 1 1.2721

    دينار الكويت KWD 1 5.5675

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3967

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0904

    جنيه مصري EGP 1 0.0569

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0899

    كرون النرويج NOK 1 0.1733

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3928

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

    روبل روسي RUB 1 0.0246

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2953

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2888

    ريال السعودية SAR 1 0.4527

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

    دولار تايوان TWD 1 0.056

    ليرة تركيا TRY 1 0.0904

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1046

    كرون التشيك CZK 1 0.0775

    يوان الصين CNY 1 0.2503

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.105

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5035

    كرون السويد SEK 1 0.1661

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8446

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.3047

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2088

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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