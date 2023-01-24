البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092
أورو EUR 1 1.849
دولار أسترالي AUD 1 1.1955
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3272
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0988
كرون دنماركي DKK 1 0.2486
لاري جورجي GEL 1 0.6426
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171
دولار كندا CAD 1 1.2721
دينار الكويت KWD 1 5.5675
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3967
بيسو المكسيك MXN 1 0.0904
جنيه مصري EGP 1 0.0569
لاي مولدوفا MDL 1 0.0899
كرون النرويج NOK 1 0.1733
زلوتي بولندا PLN 1 0.3928
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198
روبل روسي RUB 1 0.0246
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2953
دولار سنغافورة SGD 1 1.2888
ريال السعودية SAR 1 0.4527
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657
دولار تايوان TWD 1 0.056
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1046
كرون التشيك CZK 1 0.0775
يوان الصين CNY 1 0.2503
جنيه إنكلترا GBP 1 2.105
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5035
كرون السويد SEK 1 0.1661
فرنك سويسرا CHF 1 1.8446
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.3047
بيسو تشيلي CLP 100 0.2088
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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