البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 24 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092

أورو EUR 1 1.849

دولار أسترالي AUD 1 1.1955

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3272

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0988

كرون دنماركي DKK 1 0.2486

لاري جورجي GEL 1 0.6426

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

دولار كندا CAD 1 1.2721

دينار الكويت KWD 1 5.5675

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3967

بيسو المكسيك MXN 1 0.0904

جنيه مصري EGP 1 0.0569

لاي مولدوفا MDL 1 0.0899

كرون النرويج NOK 1 0.1733

زلوتي بولندا PLN 1 0.3928

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

روبل روسي RUB 1 0.0246

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2953

دولار سنغافورة SGD 1 1.2888

ريال السعودية SAR 1 0.4527

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

دولار تايوان TWD 1 0.056

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1046

كرون التشيك CZK 1 0.0775

يوان الصين CNY 1 0.2503

جنيه إنكلترا GBP 1 2.105

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5035

كرون السويد SEK 1 0.1661

فرنك سويسرا CHF 1 1.8446

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.3047

بيسو تشيلي CLP 100 0.2088

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004