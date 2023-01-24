وزير الخارجية الاذربيجاني يزور أوزبكستان

باكو، 24 يناير، (أذرتاج) يقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى مدينة طشقند الأوزبكية للمشاركة في الاجتماع الـ26 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المقرر ان يعقد الوزير لقاءات ثنائية رفيعة المستوى.

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