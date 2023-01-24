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    تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات

    ٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
    تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات

    باكو، 24 يناير، (اذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 88.07 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.12 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 81.64 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.02 دولار.

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