الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في 23 يناير.

خلال المكالمة الهاتفية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه من الوضع الناشئ في ممر لاتشين في الأراضي الأذربيجانية. كذلك قال بلينكن ان الولايات المتحدة الامريكية صادقة لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وتدعم المفاوضات بشأن معاهدة سلام.

قال الرئيس إلهام علييف ان لا حصار في طريق لاتشين – خانكندي مشيرا الى تسجيل مرور حوالي 980 مركبة (أكثر من 850 من هذا العدد لقوات حفظ السلام الروسية وأكثر من 120 منها للجنة الصليب الأحمر الدولية) عبر هذا الطريق منذ 12 ديسمبر عام 2022. كذلك أضاف الرئيس الاذربيجاني ان حوالي 90 مريضا ومحتاجا الى الإسعاف الطبي من القاطنين في قره باغ نقلوا الى أرمينيا عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولية. إشارة الى ذلك، قال الرئيس إلهام علييف ان كل هذا يدل على ان ممر لاتشين – خانكندي لم يغلق من قبل أذربيجان.

أكد رئيس الجمهورية ضرورة وقف الاستغلال غير القانوني لمناجم المعادن في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، تمكين أذربيجان من المتابعة الدائمة والتفتيش في تلك الأراضي. قال الرئيس الأذربيجاني ان أرمينيا تنقل الى أراضي أذربيجان بشكل غير قانوني الألغام المصنوعة في أرمينيا عام 2021 عبر طريق لاتشين.

أشار الرئيس إلهام علييف الى ان أذربيجان صادقة لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ولعملية السلام. ولفت الى ان معاهدة سلام محتملة بين أرمينيا وأذربيجان يجب ان تحتوي على قواعد القانون الدولي ومبادئه، وتشمل تطبيع العلاقات الثنائية على أساس المبادئ الخمسة التي تقدمت بها أذربيجان.

قال الرئيس إلهام علييف ان حقوق وامن السكان المدنيين من القومية الارمينية القاطنين في منطقة قره باغ الاقتصادية الأذربيجانية سوف تُحمى بناء على دستور جمهورية أذربيجان وقوانينها.

اجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.