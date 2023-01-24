الخارجية: خابت تطلعاتنا لدور بعثة الاتحاد الأوروبي في التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

إن تواجد بعثة المتابعة التابعة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا يتزامن مع زيادة محاولات أرمينيا إجهاض عملية التطبيع في 3 اتجاهات، كذلك إفشال اللقاء الثلاثي بين قادة أذربيجان وأرمينيا ومجلس الاتحاد الأوروبي بالاتهامات غير المبررة. فخابت التوقعات الأولية لإمكانية إسهام بعثة الاتحاد الأوروبي في مضي اجندة التطبيع قدما.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية في تعليق له على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في انشاء بعثة المتابعة في أرمينيا.

قيل أيضا ان أذربيجان أظهرت حسن نية اثناء المشاورات مع الاتحاد الأوروبي، نظرا لحرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة نشاطه في أرمينيا بعد انتهاء مدة بعثته المدنية التي استغرقت شهرين فيها، في الوقت ذاته نقل الجانب الاذربيجاني موقفه وتطلعاته وقلقه بهذا الشأن الى الجانب المقابل بشكل واضح وشفاف.