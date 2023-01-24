قرية كنجارلي لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 24 يناير (أذرتاج)
تقع قرية كنجارلي لمحافظة اغدام على بعد 5 كم شمالا شرقيا من مركز المحافظة وفي الضفة اليمنى لنهر اوزوندارا.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.
تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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