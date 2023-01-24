أذربيجان تتسلم رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي

باكو، 24 يناير (أذرتاج) تسلمت أذربيجان رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي في إطار الاجتماع الـ26 للمجلس الوزاري للمنظمة في مدينة طشقند الأوزبكية في 24 يناير. أفادت أذرتاج ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف يحضر الاجتماع وألقى كلمة في الاجتماع.

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