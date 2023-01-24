ترشيح شوشا للعاصمة السياحية لمنظمة التعاون الاقتصادي لعام 2026

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

سيتم ترشيح مدينة شوشا لؤلؤة أذربيجان للعاصمة السياحية لمنظمة التعاون الاقتصادي لعام 2026 في إطار رئاسة أذربيجان المنظمة.

أفادت أذرتاج ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف قال هذا في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ26 للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي في طشقند الأوزبكية.

أضاف انه من المقرر تأسيس مركز الطاقة النظيفة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة التعاون الاقتصادي وتشغيل مركز الأبحاث الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي بباكو في اطار رئاسة أذربيجان المنظمة.