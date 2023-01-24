جدول الجولة الـ 19 بدوري الممتاز

باكو، 24 يناير، أذرتاج

تنطلق مباريات الأسبوع الـ 19 بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم ليبدأ الدور الثاني في البطولة.

24 يناير

كبز الكنجوي – غابالا، الحكام مسييف وطالبوف ومحمدوف ورجبوف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

25 يناير

توران طاووس – قراباغ الأغدامي، الحكام حاجييف وبايراموف وعباسوف وبكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

زيرا الباكوي – سومغايت، الحكام رحيموف ويوسفوف وتيموروف وعلييف، ملعب مجمع زيرا الرياضي، زيرا، باكو

26 يناير

شاماخي – صبائل الباكوي، الحكام جليلوف ورمضانوف وإمامي ومحمدوف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

صباح الباكوي – نفطجي الباكوي، الحكام أقايف وأمير علي وعلييف والله وردييف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو.

ويتزعم ترتيب الأندية قراباغ برصيد 50 نقطة ويليه ثانيا صباح الباكوي برصيد 43 نقطة ونفطجي الباكوي برصيد 38 نقطة متقدما أمام صاحب المركز الرابع بقدر 10 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين شيدايف وقربانلي لاعبا قراباغ برصيد 14 هدفا و12 هدفا على التوالي ويليهما محمودوف ثالثا برصيد 10 أهداف.