"أذركوسموس" الفضائية وشركة CommCarrier الكينية توقعان على معاهدة تعاون طويل الأمد

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

وقعت وكالة "اذركوسموس" للفضاء مع شركة CommCarrier الكينية على معاهدة تعاون طويل الأمد.

أفادت أذرتاج انه بدأ منذ اليوم تقديم خدمات انترنت فضائي الى سلطات كينيا باستخدام القمر الاصطناعي "أذرسبيس 2" الاذربيجاني بناء على المعاهدة.

يجب الذكر ان شركة CommCarrier ستخدم شركاءها في منطقة افريقيا المركزية والشرقية في نطاق KU للقمر الاصطناعي. قال نائب رئيس "اذركوسموس" فؤاد أصلانوف "اننا مسرورون ببدء الهيئات العامة والخاصة في منطقة افريقيا الاستفادة من خدماتنا الفضائية. CommCarrier شريكة موثوق لها للمنطقة وبدأنا تسريع اعمالنا على مشاريع اقتصادية واعدة."

من جانبه قال قيري بابو مدير شركة CommCarrier "ان إمكانيات القمر الاصطناعي "اذرسبيس2" حول افريقيا المركزية والشرقية بفضل التعاون مع اذركوسموس ستسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد لشركائنا بنجاح."

تقدم وكالة الفضاء "أذركوسموس" الأذربيجانية خدمات أقمار صناعية واتصالات لاسلكية.