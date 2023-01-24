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    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    ٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٠٠]
    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    باكو ، 24 يناير ، أذرتاج

    ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك ارتفع بمقدار 0.04 دولار أو 1.25 في المائة ليصل إلى 3.49 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit).

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