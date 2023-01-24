أذربيجان: 59 إصابة بكورونا في 24 يناير

باكو، 24 يناير، (اذرتاج)

سجلت 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و72 حالة تعافي و7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 24 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و738 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و388 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و75 مريضا منهم ويستمر علاج 275 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2908 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و475 ألف و435 فحص.