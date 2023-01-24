أذربيجان: تطعيم 563 جرعة من لقاح كورونا في 24 يناير

باكو، 24 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 563 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 318 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و71 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 137 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و37 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و940 ألف و465 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و401 ألف و423 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و706 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و397 ألف و208 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 ألف و128 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.