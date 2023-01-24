اعمال أذربيجان حول ممر زنكزور تلقت ترحابا في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

يرحب إعلان طشقند الذي تم تبنيه كوثيقة ختامية للاجتماع الـ26 للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي بالأعمال المقامة في مجال انشاء طرق المواصلات والنقل بين منطقة زنكزور الشرقية الأذربيجانية وجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي بناء على البيان الثلاثي الموقع بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا، كذلك الاعمال الأذربيجانية المقامة في المنصات الثلاثية بالتعاون مع تركيا واوزبكستان وكازاخستان.

كذلك اعرب المشاركون في إعلان طشقند عن دعمهم لتسوية العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين لوحدة الأراضي والسيادة، وبالتالي عن ثقتهم ان يساهم هذا في انشاء علاقات حسن الجوار والتنمية الاقتصادية والسلام الثابت في المنطقة.